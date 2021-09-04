Прокуратура Дагестана за полгода усмотрела почти 60 ошибок в решениях судов

Махачкала, 4 сентября. За первые шесть месяцев 2021 года прокуратура Дагестана усмотрела в решениях местных судов почти 60 ошибок. Большая часть из них уже исправлена.

«За первое полугодие прокуратурой республики внесено 58 кассационных представлений, из которых на сегодняшний день рассмотрено и удовлетворено 38. Пока удовлетворены все 100% кассационных представлений», — сообщил в эфире ГТРК «Дагестан» старший прокурор уголовно-судебного отдела региональной прокуратуры Альберт Магомедов.

Кассационные представления вносятся надзорным органом по решениям судов, которые уже вступили в силу. По словам Магомедова, по итогам их рассмотрения в уполномоченном суде, решение может быть изменено как в сторону смягчения приговора, так и в сторону его ужесточения.

«Представления вносятся как на смягчение итогового судебного решения, так и на назначение более сурового наказания. Все кассационные представления и жалобы рассматриваются судом пятой кассационной инстанции, который расположен в Пятигорске», — пояснил работник прокуратуры.

Ранее ФАН сообщал, что 15 работников почтовых отделений и управления соцзащиты населения Хасавюртовского района Дагестана получили условные сроки за хищение 40 миллионов рублей. Прокуратура республики не исключала, что может потребовать ужесточения приговоров.