Выпускники девятых классов в Дагестане будут сдавать экзамены под видеонаблюдением

Махачкала, 4 сентября. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников девятых классов в дагестанских школах будет проходить под видеонаблюдением. Также к процессу проведения экзаменов будут привлечены волонтеры.

«Итоговая аттестации девятых классов с этого учебного года будет проходить под камерами. Мы договариваемся с министерством молодежи для привлечения волонтеров для наблюдения за процессом сдачи ГИА и написанием всероссийских проверочных работ», — рассказал глава минобрнауки республики Яхья Бучаев в эфире ГТРК «Дагестан».

Министр заявил, что в регионе удалось добиться проведения единого госэкзамена без существенных нарушений. Это позволяет дать объективную оценку выпускникам одиннадцатых классов, но итоговая аттестация девятиклассников все еще проходит без должного контроля.

«Крайне необходимо дать справедливую оценку знаниям учеников. Сегодня мы с высокой долей вероятности можем говорить, что итоговая аттестация одиннадцатых классов объективна, но как только мы опускаемся на уровень ниже — туда где нет обязательного видеонаблюдения, системы общественных наблюдателей, тут мы видим абсолютно другую картину», — объяснил Бучаев.

Ранее ФАН сообщал, что победители и призеры всероссийской олимпиады школьников и выпускники, сдавшие единый государственный экзамен на 100 баллов, в Дагестане с 2021 года будут получать премии в размере 100 тысяч и 150 тысяч рублей. Также, согласно постановлению правительства региона, будут поощряться их учителя.