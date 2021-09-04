Энергокомпании в Дагестане подозревают в хищении 300 млн рублей

Махачкала, 4 сентября. Следователи в Дагестане подозревают ООО «Электрон» в хищении электричества на более чем 300 миллионов рублей. По делу о мошенничестве проходят три энергокомпании, на счета двух из которых наложен арест, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

В ведомстве отметили, что в офисах компаний «Электрон», «Дагэнержи» и «СЭНБА» прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что «Электрон» в течение года получал плату за электроэнергию с абонентов, но при этом не заключил с ними контракты на поставку электричества.

Более того, по версии следователей, несколько крупных потребителей света в Дагестане заключили договоры с ООО «Электрон» на условиях сокрытия фактического объема поставляемой электроэнергии. Это привело к тому, что компания похитила электричество, принадлежащее ПАО «Россети Северный Кавказ» как гарантирующему поставщику в республике.

«ООО «Электрон» в отсутствие договоров поставляло абонентам электроэнергию и получало от них плату, похитив за период с июля 2020 года по июнь 2021 года электроэнергию на сумму свыше 300 миллионов рублей», — рассказали в следственном управлении, добавив, что на счета компаний «Электрон» и «Дагэнержи» наложен арест.

Ранее ФАН сообщал, что власти города Дагестанские Огни положительно оценивали работу «Дагэнержи». Как заявлял, мэр Джалалутдин Алирзаев, компания лучше справляется со своими задачами, чем филиал «Россетей» — компания «Дагэнерго».