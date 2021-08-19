Отец Магомеда Нурбагандова рассказал, как воспитать из ребенка героя

Махачкала, 19 августа. Не существует четких инструкций по воспитанию героя из своего ребенка, но важно предоставить ему определенную свободу. Такое мнение высказал отец Героя России Магомеда Нурбагандова, известного по фразе «Работайте, братья!», Нурбаганд Нурбагандов.

«Нет определенного шаблона по воспитанию героя или разгильдяя. Я своему мальчику ни в чем не отказывал. Ему была предоставлена полная свобода, но я всегда говорил, что нужно уважать взрослых и быть достойным членом нашего общества, нашей России», — сказал Нурбагандов во время посещения детского лагеря «Солнечный берег» в дагестанском Избербаше.

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов и его двоюродный брат Абдурашид Нурбагандов были убиты боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 близ села Сергокала в июле 2016 года. Узнав, что Магомед Нурбагандов служит в правоохранительных органах, они пытались заставить его призвать сослуживцев покинуть ряды полиции и отказаться от борьбы против вооруженных бандформирований. Однако лейтенант на камеру произнес фразу «Работайте, братья!», после чего был застрелен. Позднее Абдурашид Нурбагандов посмертно был награжден орденом Мужества, а Магомеду Нурбагандову также посмертно указом президента России было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее ФАН сообщал, что Нурбаганд Нурбагандов выдвинул свою кандидатуру в депутаты Государственной думы от Дагестана. Он баллотируется от партии «Единая Россия».

1 Организация запрещена на территории РФ.