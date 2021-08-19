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Более 1,3 млн дагестанцев в 2021 году оставались без света
Общество
Более 1,3 млн дагестанцев в 2021 году оставались без света
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Махачкала, 19 августа. С начала 2021 года свыше 1,3 миллиона человек в Дагестане в разное время оставались без электроснабжения. Об этом на встрече в режиме видеоконференцсвязи президенту России Владимиру Путину доложил врио главы республики Сергей Меликов.

«В 2021 году произошли массовые сбои, из-за которых без электричества в разные периоды в общем оставалось более миллиона 300 тысяч человек не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах республики», — сообщил руководитель региона.

По словам Меликова, частые аварии на электросетях в Дагестане вызваны их ветхостью и невыполнением в полном объеме программ по их ремонту. Для модернизации сетевого комплекса республики необходимо почти семь миллиардов рублей, которые глава региона запросил у федерального центра. При этом он добавил, что порядка двух миллиардов рублей республика получила по линии Минэнерго России.

«Считаю необходимым рассмотреть наше предложение о возможности финансирования данной программы в требуемом объеме: это 6,9 миллиарда рублей, это реконструкция и модернизация. По подготовке к осенне-зимнему периоду этого года нас поддержало Министерство энергетики: мы реализуем программу по освоению 1,8 миллиарда рублей», — сказал Меликов.

Ранее ФАН сообщал, что диспетчеры горячей линии филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — компании «Дагэнерго» за одни сутки ответили на более чем две тысячи звонков абонентов, связанных с отключением электричества в Дагестане. В компании тогда объяснили, что проводятся временные отключения электроэнергии, вызванные аномально жаркой погодой, которая может привести к возгораниям на трансформаторах.

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путин россия дагестан меликов отключение электричества
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