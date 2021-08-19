Максимальная зарплата в махачкалинском «Анжи» за 10 лет упала более чем в тысячу раз

Махачкала, 19 августа. Максимальная заработная плата в дагестанском футбольном клубе «Анжи» за десять лет упала более чем в тысячу раз. Самый высокооплачиваемый игрок команды в 2011 году получал ежемесячно почти 67 миллионов рублей, в 2021 году его зарплата составляет не более 50 тысяч рублей в месяц.

По словам генерального директора «Анжи» Абсалутдина Агарагимова, в настоящее время игроки клуба получают максимум 50 тысяч рублей без учета премиальных. Он объяснил, что в команде собраны в основном молодые игроки, которым сейчас стоит больше думать о прогрессе в своей игре, нежели о высоком сиюминутном заработке.

«У нас самая большая зарплата — от 40 до 50 тысяч рублей. Конечно, есть еще и премиальные. Думаю, что это нормальные зарплаты, так как игрокам сейчас не о деньгах надо думать, а о развитии, стараться проявить себя», — сказал Агарагимов в эфире РГВК «Дагестан».

Летом 2011 года после приобретения «Анжи» миллиардером Сулейманом Керимовым команда пополнилась массой звездных игроков мирового уровня. Самым ярким трансфером тогда стал переход камерунского нападающего Самюэля Это’О из итальянского «Интера». Зарплата форварда в махачкалинском клубе тогда составляла порядка 800 миллионов рублей в год, то есть почти 67 миллионов рублей в месяц. Это’О зарабатывал больше португальца Криштиану Роналду из мадридского «Реала» и аргентинца Лионеля Месси, выступавшего в то время в каталонской «Барселоне».

Таким образом, максимальная заработная плата в «Анжи» в 2011 году достигала почти 67 миллионов рублей против 50 тысяч в 2021 году. За десять лет этот показатель в клубе снизился в 1,3 тысячи раза.

Ранее ФАН сообщал, что другой махачкалинский футбольный клуб «Легион Динамо» намерен в ближайшее время заявить в своем составе бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Предполагается, что спортсмен будет выступать на позиции нападающего.