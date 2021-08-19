Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 12:51
12:49
Технологии
Приехали! Беспилотник Илона Маска попал под следствие. Колонка Сергея Малинковича
12:48
Политика
Мужчина с татуировкой Зеленского на ноге взбесил украинцев
12:47
Общество
В Британии оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма
12:46
Общество
Более 70% россиян недовольны качеством колбасы
12:44
Общество
Заболевшая коронавирусом жена Владимира Стеклова рассказала ФАН о своем здоровье
12:40
Общество
«Нет сахара и демонизации»: политолог Безпалько назвал главные достоинства фильма «Солнцепек»
12:39
Экономика
Самый крупный в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве
12:37
Политика
Российский дипломат Моргулов обсудил события в Афганистане с послом США в Москве
12:37
Общество
«Главное — не навязывать»: в «Патриоте» обсудили, как заинтересовать молодежь историей
12:37
Экономика
Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
Все новости

Максимальная зарплата в махачкалинском «Анжи» за 10 лет упала более чем в тысячу раз
Общество
Максимальная зарплата в махачкалинском «Анжи» за 10 лет упала более чем в тысячу раз
 /  Пресс-служба ФК «Анжи».

Махачкала, 19 августа. Максимальная заработная плата в дагестанском футбольном клубе «Анжи» за десять лет упала более чем в тысячу раз. Самый высокооплачиваемый игрок команды в 2011 году получал ежемесячно почти 67 миллионов рублей, в 2021 году его зарплата составляет не более 50 тысяч рублей в месяц.

По словам генерального директора «Анжи» Абсалутдина Агарагимова, в настоящее время игроки клуба получают максимум 50 тысяч рублей без учета премиальных. Он объяснил, что в команде собраны в основном молодые игроки, которым сейчас стоит больше думать о прогрессе в своей игре, нежели о высоком сиюминутном заработке.

«У нас самая большая зарплата — от 40 до 50 тысяч рублей. Конечно, есть еще и премиальные. Думаю, что это нормальные зарплаты, так как игрокам сейчас не о деньгах надо думать, а о развитии, стараться проявить себя», — сказал Агарагимов в эфире РГВК «Дагестан».

Летом 2011 года после приобретения «Анжи» миллиардером Сулейманом Керимовым команда пополнилась массой звездных игроков мирового уровня. Самым ярким трансфером тогда стал переход камерунского нападающего Самюэля Это’О из итальянского «Интера». Зарплата форварда в махачкалинском клубе тогда составляла порядка 800 миллионов рублей в год, то есть почти 67 миллионов рублей в месяц. Это’О зарабатывал больше португальца Криштиану Роналду из мадридского «Реала» и аргентинца Лионеля Месси, выступавшего в то время в каталонской «Барселоне».

Таким образом, максимальная заработная плата в «Анжи» в 2011 году достигала почти 67 миллионов рублей против 50 тысяч в 2021 году. За десять лет этот показатель в клубе снизился в 1,3 тысячи раза.

Ранее ФАН сообщал, что другой махачкалинский футбольный клуб «Легион Динамо» намерен в ближайшее время заявить в своем составе бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Предполагается, что спортсмен будет выступать на позиции нападающего.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Максимальная зарплата в махачкалинском «Анжи» за 10 лет упала более чем в тысячу раз
россия дагестан зарплата анжи керимов Это’О
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru