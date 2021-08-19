Стало известно, когда в Дагестане снизятся цены на газомоторное топливо

Махачкала, 19 августа. Цены на газомоторное топливо в Дагестане снизятся ближе к октябрю. До сентября они продолжат расти, считает президент ассоциации автозаправочных станций региона Магомед Абакаров.

«Как минимум до сентября ситуация не изменится, будет чувствоваться рост. Через месяц положение стабилизируется, и цены начнут падать. К октябрю стоимость сжиженных углеводородных газов снизится, точно не могу сказать до какой отметки», — заявил он в эфире РГВК «Дагестан».

В республике за последний месяц было зафиксировано несколько резких скачков цен на газомоторное топливо. На автогазозаправочных станциях в Махачкале его стоимость увеличилась с 28 до 38 рублей за литр. В профильной ассоциации и в правительстве региона рост цен на этот вид топлива связали с увеличением спроса на него и ремонтными работами на ряде нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее ФАН сообщал, что владельцы автозаправочных станций в Дагестане могут самостоятельно снизить цены на газомоторное топливо через организацию централизованных закупок. С таким предложением выступал экономист Маир Пашаев.