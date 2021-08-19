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В Дагестане выдали водительские права семерым жителям с психическими расстройствами
Происшествия
В Дагестане выдали водительские права семерым жителям с психическими расстройствами
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Махачкала, 19 августа. Семь жителей Сергокалинского района Дагестана смогли получить водительские права, имея психические расстройства и заболевания нервной системы. В настоящее время прокуратура республики через суд добивается прекращения действия этих удостоверений, сообщили ФАН в надзорном ведомстве.

«Выявлены семь фактов выдачи водительских удостоверений лицам, страдающим психическими расстройствами и болезнями нервной системы, включенными в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами», — отметили в прокуратуре.

Там пояснили, что подобные факты создают угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий. В этой связи надзорный орган обратился в районный суд и исками о признании недействительными этих водительских прав.

Ранее ФАН сообщал, что разогнавшийся до 230 километров в час Range Rover в Дагестане слетел с трассы. В результате погибли два человека.

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россия дагестан водительские права психические расстройства
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