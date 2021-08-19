Мастерскую по переделке оружия обнаружили в доме пенсионера в Дагестане

Махачкала, 19 августа. Дагестанские полицейские обнаружили в доме 67-летнего жителя республики нелегальную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям, сообщили ФАН в региональном МВД.

По данным ведомства, мастерская располагалась в подсобном помещении дома в селе Новый Чиркей Кизилюртовского района, в котором проживал мужчина. Там он переделывал гражданское оружие в боевой аналог.

«Правоохранители обнаружили различные инструменты и станки, две гранаты, пистолет кустарного производства, самодельный револьвер, большое количество запчастей и боеприпасов к оружию», — говорится в сообщении МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении оружия, а также сбыте и хранении взрывных устройств и оружия, в том числе крупнокалиберного. Мужчина задержан, все найденные в его доме инструменты и оружие изъяты.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году Дагестан оказался одним из лидеров по числу зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Также республика оказалась в списках регионов с наибольшим числом преступлений экстремистской направленности и злоупотребления должностными полномочиями.