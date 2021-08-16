Жены дагестанских военнослужащих получили в 2021 году более 20 млн рублей пособий

Махачкала, 16 августа. Более 20 миллионов рублей в виде пособий получили с начала года жены дагестанских военнослужащих-срочников. Об этом ФАН сообщили в региональном минтруде.

«Женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, с начала года выплачены пособия на сумму более 21 миллиона рублей», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что супруги военнослужащих имеют право на получение ежемесячных выплат в размере 12,8 тысячи рублей на ребенка. При этом соответствующее пособие выплачивается и беременной жене, если ее муж отбыл на прохождение службы по призыву. Ей также положено единовременная выплата в размере почти 30 тысяч рублей.

«Выплата пособия прекращается по достижении ребенком военнослужащего трехлетнего возраста, но не позднее дня окончания отцом военной службы по призыву», — добавили в министерстве.

Ранее ФАН сообщал, что размер новых выплат беременным женщинам и одиноким родителям с детьми подросткового возраста в Дагестане составит почти 5,5 тысячи рублей. Соответствующие выплаты предусмотрены для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 17 лет.