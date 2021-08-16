Дагестанские АЗС могут остаться без газомоторного топлива

Махачкала, 16 августа. Наценки на литр газомоторного топлива на заправочных станциях в Дагестане не превышают четырех рублей, а его подорожание вызвано общим дефицитом на рынке. Более того, до конца месяца поставки газа в республику могут вовсе прекратиться, считает президент ассоциации автозаправочных станций региона Магомед Абакаров.

По его словам, рост стоимости газомоторного топлива связан с его увеличением отпускных цен на перерабатывающих заводах. На ряде из них проводятся ремонтные работы, что вызывает дефицит газа на рынке. При этом, как заверил глава ассоциации, наценка розничных продавцов топлива в республике за каждый литр не превышает четырех рублей.

«Газ к нам на железнодорожную станцию поставляется вагонами из других регионов, со станции на газовозах он поступает непосредственно на заправки. Владельцам заправочных станций необходимо оплачивать коммунальные платежи, зарплату работникам, есть налоговая нагрузка, амортизация. С учетом всего этого наценка составляет четыре рубля, если она будет меньше, то бизнес станет нерентабельным», — объяснил Абакаров в эфире РГВК «Дагестан».

Он добавил, что в ближайшее время республика может и вовсе остаться без газомоторного топлива. Его поставки в регион за месяц упали почти в четыре раза.

«Если ситуация в корне не изменится, то Дагестан останется без газа. У нас остались запасы примерно на две недели. Наблюдается общий дефицит на рынке. Например, 21 июня на продажу оптовиками было выставлено более 34 тысяч тонн топлива, а 10 августа — 8,8 тысячи тонн», — отметил президент ассоциации.

В Дагестане за последние несколько недель было зафиксировано несколько резких скачков цен на газомоторное топливо. На автогазозаправочных станциях в Махачкале его стоимость увеличилась с 28 до 38 рублей за литр.

В правительстве республики объяснили, что к резкому росту розничных цен привело увеличение спроса на газомоторное топливо и ремонтные работы на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Там спрогнозировали, что стабилизация на рынке произойдет в августе после завершения ремонта на предприятиях, перерабатывающих сырье.

Ранее ФАН сообщал, что на территории Дагестана нет ни одной сети автозаправочных станций, которая могла бы ответить за качество реализуемого топлива. Такое мнение высказывал первый вице-премьер республики Нюсрет Омаров.