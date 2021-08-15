Похороны отца Жасмин прошли за пределами Дагестана

Махачкала, 15 августа. Похороны заслуженного деятеля искусств Дагестана, отца известной певицы Жасмин Льва Манахимова состоялись за пределами северокавказской республики. Об этом ФАН сообщила официальный представитель артистки Елена Белышева.

«Похороны прошли сегодня, не в Дагестане. Жасмин, конечно, на них присутствовала», — сказала она.

Лев Манахимов жил и работал в дагестанском Дербенте. Он был известным балетмейстером и режиссером, художественным руководителем хореографического центра эстетического воспитания «Пируэт» и народного Татского театра. Был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Дагестана, почетного гражданина Дербента. Манахимов умер в возрасте 70 лет.

Представитель Жасмин также добавила, что за несколько дней до кончины отца певицы ушла из жизни также ее бабушка Сара. Ей было 90 лет.

Ранее ФАН сообщал, что Жасмин поздравила с днем рождения своего супруга Илана Шора. На своей странице в Instagram она показала подборку кадров с мужем, от которого родила дочь Маргариту и сына Мирона.