Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе

Махачкала, 15 августа. Более 30 учителей дагестанских школ получат премии размером 200 тысяч рублей за достигнутые достижения в работе, сообщили ФАН в пресс-службе регионального минобрнауки. Они признаны победителями всероссийского конкурса Минпросвещения РФ.

«Премии в 200 тысяч рублей за достижения в педагогической деятельности в 2021 году получит 31 учитель Дагестана. Приказ издал Минпросвещения России», — отметили в республиканском министерстве.

Там пояснили, что в конкурсе участвовали школьные учителя со всей страны. Они представляли свои авторские методики обучения, образовательные технологии и другие достижения, которые позитивно сказываются на образовательном процессе. От Дагестана в конкурсе приняли участие 116 педагогов, которые представили портфолио в области истории, обществознания, а также русского и родных языков.

Ранее ФАН сообщал, что победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, а также выпускники, сдавшие Единый государственный экзамен на 100 баллов, в Дагестане с 2021 года будут получать премии в размере 100 тысяч и 150 тысяч рублей. Региональные власти приняли участие также поощрять и их учителей.