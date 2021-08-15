Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 15:47
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
15:40
Армия
Reuters: силы НАТО сохраняют дипломатическое присутствие в Кабуле
15:39
Общество
Россиянам рассказали, когда может потребоваться третья прививка от COVID-19
15:39
Происшествия
В Башкирии завершились поиски двух пропавших школьниц
15:38
Политика
Общественник Кормухин объяснил, как опыт Шугалея поможет ему в ЗакСе Петербурга
15:37
Происшествия
Арбитражный суд посоветовал не использовать сапоги-скороходы для пересылки документов
15:34
Политика
Аналитик Фишер описал план США, который должен рассорить Россию и Китай
15:32
Общество
Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
15:25
Происшествия
Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
15:25
Экономика
Экономист Иноземцев предложил отменить копейки и округлить цены
Все новости

Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
Общество
Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 15 августа. Более 30 учителей дагестанских школ получат премии размером 200 тысяч рублей за достигнутые достижения в работе, сообщили ФАН в пресс-службе регионального минобрнауки. Они признаны победителями всероссийского конкурса Минпросвещения РФ.

«Премии в 200 тысяч рублей за достижения в педагогической деятельности в 2021 году получит 31 учитель Дагестана. Приказ издал Минпросвещения России», — отметили в республиканском министерстве.

Там пояснили, что в конкурсе участвовали школьные учителя со всей страны. Они представляли свои авторские методики обучения, образовательные технологии и другие достижения, которые позитивно сказываются на образовательном процессе. От Дагестана в конкурсе приняли участие 116 педагогов, которые представили портфолио в области истории, обществознания, а также русского и родных языков.

Ранее ФАН сообщал, что победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, а также выпускники, сдавшие Единый государственный экзамен на 100 баллов, в Дагестане с 2021 года будут получать премии в размере 100 тысяч и 150 тысяч рублей. Региональные власти приняли участие также поощрять и их учителей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
россия дагестан всероссийский конкурс премии учителям
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru