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Демография может привести к росту числа школ с трехсменным обучением в Дагестане
Общество
Демография может привести к росту числа школ с трехсменным обучением в Дагестане
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Махачкала, 15 августа. С началом учебного года число школ с трехсменным обучением в Дагестане могут пополнить шесть общеобразовательных организаций, считает глава минобрнауки республики Яхья Бучаев. Такая ситуация складывается из-за демографического прироста числа школьников в регионе.

По словам Бучаева, в Дагестане на сегодняшний день 24 школы уже работают в три смены. Такое положение министр назвал вопиющим и не исключил пополнение этого списка.

«У нас сейчас 24 школы официально функционируют в трехсменном режиме обучения. Конечно, это вопиющая ситуация, которой нет ни в одном субъекте нашей страны. Помимо этих 24 школ у нас есть еще шесть образовательных организаций, которые находятся в зоне риска вхождения в трехсменный режим. Есть большие опасения, что с 1 сентября из-за демографического прироста детей школьного возраста в республике, эти школы могут пополнить официальную статистику», — заявил глава регионального минобра.

Бучаев сообщил, что в настоящее время в Дагестане обучается около 460 тысяч школьников. При этом на протяжении последних лет их число каждый год увеличивается в среднем на 10 тысяч, только в Махачкале ежегодный прирост составляет порядка пяти тысяч.

Для решения проблемы с трехсменным обучением власти прорабатывают вопросы строительства дополнительных корпусов к этим школам. При этом, по признанию министра, в крупных городах республики ощущается острая нехватка земель для возведения новых образовательных объектов.

«На сегодняшний день по 12 школам с трехсменным обучением уже определены источники финансирования для строительства новых корпусов или блок-пристроек к ним. По другим 12 — правительством Дагестана совместно с Минпросвещения России проводится работа по включению их в различные программы до 2024 года. Если список школ с трехсменным обучением пополнится, то по ним тоже придется искать решения», — рассказал Бучаев.

Ранее ФАН сообщал, что в городах Дагестана катастрофически не хватает земельных участков для строительства социальных объектов. По словам заместителя министра образования Дагестана Али Магомедова, из-за этого в республике не реализуются программы по строительству школ и детских садов, несмотря на то, что федеральный центр выделяет необходимые средства на возведение образовательных учреждений.

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россия дагестан строительство школ трехсменное обучение
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