Объем гособоронзаказа в Дагестане превысил 5 млрд рублей

Махачкала, 15 августа. Предприятия Дагестана в 2020 году выполнили государственный оборонзаказ на более чем пять миллиардов рублей. Его объемы за год выросли на 23,5%.

«Объем гособоронзаказа на предприятиях республики за прошлый год составил 5,1 миллиарда рублей», — сообщил врио главы региона Сергей Меликов на встрече с руководителями крупнейших промышленных предприятий республики.

Он отметил, что власти планируют повышать загруженность местных заводов оборонным заказом. По словам Меликова, соответствующая задача остается для региона одной из приоритетных и в настоящее время прорабатывается с коллегами из федеральных ведомств.

По данным минпромторга Дагестана, в 2019 объем оборонзаказа республики составил 3,9 миллиарда рублей. Таким образом, в прошлом году он вырос почти на четверть.

Исполнителями гособоронзаказа в Дагестане в основном выступают два предприятия — Кизлярский электромеханический завод и завод «Дагдизель» в Каспийске. С работой последнего в начале июня в ходе своей рабочей поездки в северокавказскую республику ознакомился министр обороны России Сергей Шойгу. В рамках оборонзаказа предприятие занимается созданием морского подводного вооружения для российского военного флота.

Ранее ФАН сообщал, что «Дагдизель» разработает для старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» и его лидера Александра Залдостанова новый двигатель для мотоциклов. Об этом байкеры договорились с руководством предприятия.