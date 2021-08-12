Плодоовощная продукция в Дагестане подешевела на 14%

Махачкала, 12 августа. По итогам июля цены на плодоовощную продукцию в Дагестане снизились почти на 14%, следует из данных регионального органа госстатистики. В минсельхозпроде республики ФАН объяснили, что снижение стоимости этой категории товаров вызвано поступлением на рынок продукции, выращенной в регионе.

По данным дагестанстата, средняя стоимость килограмма картофеля в республике в конце прошлого месяца составила 32 рубля, капусты — 35,5 рубля, лука — 27 рублей, моркови — 70 рублей. Цена на огурцы и томаты находилась в районе 50 рублей за килограмм. В целом за продовольственные товары дагестанцы в июле платили на 3% меньше, чем в июне.

«Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года — 97,1%, на плодоовощную продукцию — 86,25%», — говорится в материалах статистического органа.

В минсельхозе Дагестана ФАН сообщили, что цены на продукцию так называемого «борщевого набора» показали снижение в июле и продолжают падать в первой половине августа. Например, морковь и свекла в республике за последнюю неделю подешевели на 10%, что вызвано поступлением на рынок продукции дагестанских аграриев.

«С поступлением на рынки продукции нового урожая цены начали стабилизироваться. Сегодня Дагестан с нарастанием темпов уборки урожая текущего года продолжает увеличивать поставки картофеля и овощей на потребительские рынки республики и страны», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что под картофелем в настоящее время в республике занята площадь около 20 тысяч гектаров, под луком — около трех тысяч, под морковью — более двух тысяч, под свеклой — порядка тысячи гектаров. В качестве примера в министерстве привели хозяйство «Агропрайм», в котором выращивается весь «борщевой набор». В нем под соответствующие культуры отведено почти 250 гектаров. Причем с каждого гектара в хозяйстве собирают до 500 центнеров картофеля при среднероссийском показателе около 200 центнеров.

В региональном аграрном ведомстве отметили, что цены на продукцию будут снижаться и дальше. Там привели слова главы федерального Минсельхоза Дмитрия Патрушева, который в рамках Всероссийского дня поля в Свердловской области также обратил внимание на снижение стоимости продуктов «борщевого набора».

«По мере роста объемов отечественных овощей на рынке их стоимость будет снижаться и дальше», — сказал министр.

Ранее ФАН сообщал, что стоимость продуктов группы «борщевого набора» в Дагестане — самая низкая в России. В минсельхозпроде республики объяснили это высокой конкуренцией среди производителей внутри региона.