Медузы и погода: турист объяснил, чем отдых в Дагестане лучше отпуска на Черном море

Махачкала, 12 августа. Отдых на дагестанском побережье Каспийского моря значительно комфортабельнее, чем на Черном море. Это объясняется свойствами самого водоема и природно-климатическими условиями в регионе, считает турист из Астрахани Алексей Гетман, который находится на отдыхе в северокавказской республике.

Мужчине нравится, что вода в Каспии практически несоленая и море лишено медуз. Также там не наблюдается затяжных периодов ухудшения погодных условий.

«Нет медуз в таком количестве, как в Черном море, тут несоленая вода. Если пойдет дождь, то это на пару дней, а Черном море штормит неделю. Есть и другие плюсы, но для меня и этого достаточно», — рассказал Гетман в эфире РГВК «Дагестан».

Солевой состав Каспийского моря существенно отличается от океанского. Его соленость меняется в зависимости от времени, но в настоящее время она в три раза меньше, чем соленость воды в океанах. Животный мир Каспия представлен почти двумя тысячами видов, среди которых большая часть мировых запасов осетровых ряда пресноводных рыб. Также там обитает краснокнижный каспийский тюлень.

Ранее ФАН сообщал, что туристы, прибывшие в Дагестан из различных регионов России, назвали главным богатством республики ее людей. Они призвали путешествовать по собственной стране, а не осваивать заграницу.