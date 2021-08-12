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Глава Дагестана раскритиковал работу регионального филиала «Россетей»
Общество
Глава Дагестана раскритиковал работу регионального филиала «Россетей»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Махачкала, 12 августа. Врио главы Дагестана Сергей Меликов подверг критике работу республиканского филиала ПАО «Россети» — компании «Дагэнерго». Властям региона не удается наладить с ней взаимодействие, из-за чего без электроснабжения сутками остаются целые населенные пункты.

«Мы совместно с «Газпромом» приступили к полной инвентаризации имущества газового комплекса, чего не можем сказать на сегодняшний день о позиции «Россетей», — отметил Меликов на межведомственном совещании руководителей правоохранительных и контролирующих органов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Его слова приводит ГТРК «Дагестан».

По словам главы региона, вопрос бесперебойного энергоснабжения актуален для всех северокавказских республик. Десятки населенных пунктов сутками могут оставаться без света, а аварии на объектах энергоснабжения происходят даже при нормальных погодных условиях.

«Когда ежедневно, даже в спокойную погоду без каких-то природных катаклизмов, у нас по 56 населенных пунктов отключается в день, а Махачкала может 2,5 недели простоять в аварийной ситуации, конечно, это в последующем может привести к социальным последствиям. Особенно в жаркий период, когда на рынках, в магазинах и в домах у людей не работают холодильники», — сказал Меликов.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия Махачкалы обвинила «Дагэнерго» в бездействии, из-за чего около четырех суток более 50 тысяч жителей города оставались без света. По данным администрации, на аварийных участках сетей должны были работать 13 бригад энергокомпании, но фактически работы велись только на пяти объектах. В мэрии отмечали, что все жалобы горожан на поставщика электроэнергии будут заактированы и переданы в республиканскую прокуратуру.

Еще раньше мэр города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев заявлял, что коммерческая электросетевая компания «Дагэнержи» лучше справляется со своими задачами, чем «Дагэнерго». По его словам, «Дагэнержи» активно занимается заменой ветхих электросетей, когда филиал «Россетей» с этой задачей не справляется.

Руководство «Дагэнерго» неоднократно заявляло о ветхости электросетевого комплекса Дагестана и необходимости больших средств на его обновление. Отмечалось, что эти работы будут проводиться поэтапно. Также в компании обращали внимание на большое количество бесхозяйных объектов, к которым «Дагэнерго» по закону не имеет доступа. В филиале также заявляли, что работают над восстановлением электроэнергии в Махачкале, несмотря на то, что сетевой комплекс города не находится в собственности компании.

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