Маленькая девочка полтора года не могла вернуться в Дагестан из-за закрытой границы

Махачкала, 11 августа. В течение полутора лет малолетняя девочка не могла вернуться из Азербайджана домой в Дагестан из-за коронавирусных ограничений. Вопрос удалось решить после вмешательства уполномоченного по правам человека в северокавказской республике Джамала Алиева, сообщили ФАН в аппарате омбудсмена.

Там рассказали, что полтора года назад жительница Махачкалы отправила свою шестилетнюю дочь к дедушке с бабушкой в Азербайджан. После этого на российско-азербайджанской границе в связи с распространением коронавируса были введены ограничения на ее пересечение. Во время нахождения в соседнем государстве девочке исполнилось семь лет, но она не смогла поступить в школу и была вынуждена пропустить целый учебный год, добавили в аппарате уполномоченного.

С проблемой женщина обратилась к омбудсмену, который связался с погрануправлением ФСБ по Дагестану. В результате девочку смогла вернуться на родину.

«Девочка с сопровождающими лицами пересекла государственную границу Российской Федерации, была передана матери и вернулась к семье», — отметили в аппарате уполномоченного.

Ранее ФАН сообщал, что в прошлом году суды в Дагестане вынесли решения о выдворении из республики 873 иностранцев и лиц без гражданства. Депортировать планировалось 37 иностранных граждан.