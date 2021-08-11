Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 15:54
15:53
Шоу-бизнес
Клипмейкер Пугачевой вспомнила начало романа певицы с Галкиным
15:53
Происшествия
Навальному предъявили обвинение в создании посягающей на права граждан организации
15:52
Общество
Социальная ориентированность Шугалея нашла поддержку в ЗакСе
15:51
Политика
Соловьев раскрыл глаза Венедиктову на реальные рейтинги «Эха Москвы»
15:50
Общество
Блогер предупредил россиян о главных схемах обмана туристов на рынках в Крыму
15:49
Общество
Певец Наджиев назвал нелогичным отказ в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой
15:49
Политика
Клинцевич пригрозил ответом Москвы в случае бездействия Баку после оскорбления русских
15:45
Политика
Глава МИД Японии назвал неприемлемым визит Мишустина на Курилы в разговоре с Лавровым
15:41
Экономика
Ретейлеров призвали отказаться от многокомпонентной упаковки продуктов
15:40
Общество
Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
Все новости

Маленькая девочка полтора года не могла вернуться в Дагестан из-за закрытой границы
Общество
Маленькая девочка полтора года не могла вернуться в Дагестан из-за закрытой границы
pixabay.com  / 

Махачкала, 11 августа. В течение полутора лет малолетняя девочка не могла вернуться из Азербайджана домой в Дагестан из-за коронавирусных ограничений. Вопрос удалось решить после вмешательства уполномоченного по правам человека в северокавказской республике Джамала Алиева, сообщили ФАН в аппарате омбудсмена.

Там рассказали, что полтора года назад жительница Махачкалы отправила свою шестилетнюю дочь к дедушке с бабушкой в Азербайджан. После этого на российско-азербайджанской границе в связи с распространением коронавируса были введены ограничения на ее пересечение. Во время нахождения в соседнем государстве девочке исполнилось семь лет, но она не смогла поступить в школу и была вынуждена пропустить целый учебный год, добавили в аппарате уполномоченного.

С проблемой женщина обратилась к омбудсмену, который связался с погрануправлением ФСБ по Дагестану. В результате девочку смогла вернуться на родину.

«Девочка с сопровождающими лицами пересекла государственную границу Российской Федерации, была передана матери и вернулась к семье», — отметили в аппарате уполномоченного.

Ранее ФАН сообщал, что в прошлом году суды в Дагестане вынесли решения о выдворении из республики 873 иностранцев и лиц без гражданства. Депортировать планировалось 37 иностранных граждан.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Маленькая девочка полтора года не могла вернуться в Дагестан из-за закрытой границы
россия дагестан азербайджан граница коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru