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Самозанятые в Дагестане за год принесли бюджету 17 млн рублей
Экономика
Самозанятые в Дагестане за год принесли бюджету 17 млн рублей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 11 августа. Самозанятые в Дагестане за год действия специального налогового режима задолжали бюджету более пяти миллионов рублей. Всего от них поступило свыше 17 миллионов рублей, сообщили ФАН в региональном минэкономразвития.

В ведомстве напомнили, что налог на профессиональный доход в республике был введен 1 июля 2020 года. С того времени в качестве самозанятых в регионе зарегистрировалось более 18 тысяч человек, 16 тысяч из которых в настоящее время продолжают использовать специальный налоговый режим.

«В качестве плательщиков налога на профессиональный доход было зарегистрировано 18204 лица. Из указанного количества снято с учета 2134 лица, продолжают применять режим 16070 лиц. Его введение способствовало сохранению занятости населения, созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности для малого бизнеса», — говорится в сообщении минэкономики.

Всего налоговыми органами самозанятым в Дагестане за год было начислено более 25 миллионов рублей, однако фактически в бюджет поступило 17,2 миллиона рублей. По информации минэкономики республики, на данный момент налоговая задолженность этой категории превышает пять миллионов рублей.

«Сумма начисленного налога составила 25017,3 тысячи рублей, поступление от налогоплательщиков — 17217,7 тысячи рублей. Задолженность — 5299,6 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане еще на два года продлен срок действия преференций для малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в определенных сферах, будут освобождены от уплаты налогов до 2024 года.

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