Форвард «Боруссии» Холанд показал любимую кружку с дагестанским блогером-карликом

Махачкала, 11 августа. Нападающий немецкого футбольного клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд опубликовал в Instagram фотографию своей любимой кружки. На снимке изображен блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик.

«Моя любимая кружка», — подписал фотографию известный футболист.

Prt Scr instagram.com / @erling.haaland

Рост Хасбуллы Магомедова не превышает одного метра, а вес — 20 килограммов. Он получил известность в северокавказской республике и за ее пределами своими шуточными постами на разные темы.

Однако в мае текущего года в Сети огромную популярность набрало видео чеченского бойца смешанных единоборств Асхаба Тамаева, где показаны Хасбик и Абдурозик — блогера из Таджикистана, рост и вес которого примерно соответствует параметрам Магомедова. Тогда Тамаев анонсировал бой между ними. После этого известность дагестанского блогера вышла далеко за пределы региона. К нему обращались многие известные спортсмены из России, США и других стран.

Норвежец Эрлинг Холанд выступает за дортмундскую «Боруссию» в начале 2020 года. В том же сезоне форвард сыграл за клуб 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал более десяти голевых передач. Его рыночная стоимость, по данным авторитетного ресурса Transfermarkt, составляет 130 миллионов евро.

Ранее ФАН сообщал, что Холанд установил историческое достижение в чемпионате Германии по футболу. Нападающий стал первым футболистом, которому удалось забить в лиге 35 голов до достижения 21-летнего возраста.