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Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
Спорт
Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Махачкала, 8 августа. Уроженец Дагестана Магомедгаджи Нуров, выступающий за сборную Северной Македонии, стал знаменосцем этой страны на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Он вместе с партнерами по сборной прошел по Национальному стадиону в столице Японии.

Нуров родился в Махачкале и изначально выступал за сборную России по вольной борьбе. Однако из-за высокой конкуренции в этой дисциплине предпочел с 2016 года представлять сборную Северной Македонии. В ее составе он завоевывал бронзовую медаль мирового чемпионата.

На Олимпиаде в Токио Нуров выступал в весовой категории до 97 килограммов и в четвертьфинале уступил представителю Кубы. Всего на Играх в Японии атлеты Северной Македонии завоевали одну серебряную медаль в тхэквондо.

Олимпийские игры в столице Японии проходили с 23 июля по 8 августа. На церемонии закрытия знаменосцем российской сборной стал другой борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, который завоевал золото в той же весовой категории, в которой выступал Нуров.

Ранее ФАН сообщал, что уроженцы Дагестана на Олимпиаде в Токио в различных видах спорта представляют 11 государств. Дагестанцы вошли в состав олимпийских команд не только России, но и Канады, Испании, Польши, Венгрии и других стран.

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россия дагестан садулаев церемония закрытия вольная борьба олимпиада в токио северная македония нуров
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