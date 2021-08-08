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Народные промыслы и сельское хозяйство: власти Дагестана дали советы инвесторам
Экономика
Народные промыслы и сельское хозяйство: власти Дагестана дали советы инвесторам
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Махачкала, 8 августа. Власти Дагестана советуют гражданам инвестировать средства в народные художественные промыслы, туризм, сельское хозяйство и строительство. Эти направления правительство республики считает наиболее динамично развивающимися.

«На сегодняшний день в Дагестане активно развиваются строительство, сельское хозяйство, народные промыслы, туризм. Инвестпроекты в этих сферах являются наиболее перспективными», — отмечается в сообщении регионального кабмина.

Там также добавили, что в ближайшее время намерены проанализировать ситуацию в экономике и определить дополнительные сферы приложения капитала. В частности, власти планируют присмотреться к сфере услуг.

В правительстве Дагестана считают, что рост туристического потока в республику может дать дополнительный толчок развитию народных художественных промыслов. Ранее заявлялось о планах возродить профильные комбинаты.

В начале летнего сезона в минтурезма Дагестана сообщали, что за первые пять месяцев 2021 года республику посетили почти 250 тысяч туристов, а до конца года ожидается не менее миллиона гостей. В ведомстве отметили, что туристический поток в Дагестан растет в последние несколько лет в среднем на 15-20% ежегодно.

Ранее ФАН сообщал, что туристка из Владимирской области, побывавшая в Дагестане, выразила восхищение вкусом и объемами порций местных блюд. Она опасается, что супруг может не принять ее после посещения северокавказской республики.

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россия дагестан туризм строительство сельское хозяйство инвестиции народные промыслы
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