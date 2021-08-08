Рост цен на газовое топливо в Дагестане объяснили туризмом и ремонтом на заводах

Махачкала, 8 августа. Увеличение спроса на газомоторное топливо и ремонтные работы на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) привели к резкому росту розничных цен на этот вид топлива в Дагестане. Об этом говорится в сообщении республиканского правительства.

«Рост оптовых цен на газ объясняется несколькими причинами: сезонное увеличение спроса на топливо, увеличение внутреннего туризма, ремонт нескольких НПЗ», — отметили в кабмине.

Там спрогнозировали, что стабилизация на рынке газомоторного топлива произойдет в ближайшие дни. Предполагается, что она последует за завершением ремонтных работ на предприятиях, перерабатывающих сырье.

«Окончание ремонта на НПЗ приведет к увеличению отгрузки топлива, что должно стабилизировать цены. Ожидается, что стабилизация должна произойти в начале августа», — добавили в правительстве.

В Дагестане за последние несколько недель было зафиксировано несколько резких скачков цен на газомоторное топливо. На автогазозаправочных станциях в Махачкале менее чем за месяц его стоимость увеличилась с 28 до 32 рублей за литр.

Ранее ФАН сообщал, что на территории Дагестана нет ни одной сети автозаправочных станций, которая могла бы ответить за качество реализуемого топлива. Такое мнение высказывал первый вице-премьер республики Нюсрет Омаров.