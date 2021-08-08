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Филиал «Россетей» в Дагестане за сутки принял более 2 тыс. звонков абонентов
Общество
Филиал «Россетей» в Дагестане за сутки принял более 2 тыс. звонков абонентов
wikipedia.org  /  Suleymannabiev / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 8 августа. Диспетчеры горячей линии филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — компании «Дагэнерго» за минувшие сутки ответили на более чем две тысячи звонков абонентов, связанных с отключением электричества в Дагестане. Об этом ФАН сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ компании Тимур Магомаев.

Он отметил, что в отдельных районах Махачкалы и Хасавюрта проводятся временные отключения электроэнергии, вызванные аномально жаркой погодой. В «Дагэнерго» опасаются, что установившаяся в республике 40-градусная жара может привести к возгораниям на трансформаторах.

«Только вчера было отвечено на более чем две тысячи звонков. Об отключениях в жару энергетики предупреждали заранее, это вынужденная мера. Могли не отключать, но тогда был бы потерян ряд энергообъектов, которые попросту бы сгорели и вышли из строя», — сообщил Магомаев.

В последние дни в низменных районах Дагестана температура воздуха превышает 40 градусов. В этих условиях в середине недели на улице Исмаилова в Махачкале произошло возгорание трансформатора. Пожар был оперативно ликвидирован. Для недопущения повторения подобного сценария «Дагэнерго» производит отключения в различных районах города в дневное время суток.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия дагестанской столицы обвинила в бездействии гарантирующего поставщика электроэнергии — компанию «Дагэнерго». Тогда более 50 тысяч махачкалинцев более трех суток оставались без света.

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