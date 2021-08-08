Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 14:29
14:27
Весь мир
Школьники ЦАР получили новые учебники
14:26
Спорт
Facebook ограничил аккаунт Журавлева после высказывания о скандале с российской спортсменкой
14:25
Политика
В Грузии не верят, что Россия отзовет решение о признании независимости Южной Осетии
14:23
Общество
Месячная норма осадков выпала в Петербурге за неделю
14:18
Экономика
Цены на такси и каршеринг могут резко вырасти в России
14:12
Общество
Цхинвал-2008: фрагменты пятидневной войны
14:11
Новороссия
Жители ЛНР готовятся проголосовать на выборах в Госдуму РФ
14:10
ЦАР
Президент ЦАР утвердил новый состав специальных министров и их советников
14:00
Общество
Татьяна молодец: актер Трофимов оценил заботу Булановой о пенсионерах
13:57
Происшествия
Актриса Светлана Светличная попала в больницу
Все новости

Власти Дагестана реконструируют старейший в Европе университет-медресе
Общество
Власти Дагестана реконструируют старейший в Европе университет-медресе
wikipedia.org  /  Цахурец / CC0

Махачкала, 8 августа. Власти Дагестана планируют провести реконструкцию медресе (мусульманского учебного заведения) в дагестанском селе Цахур. Оно считается старейшим медресе университетского типа на территории Европы, сообщил ФАН историк Аятхан Султанов.

Решение о реконструкции учебного заведения было принято в ходе визита в Рутульский район, где находится село Цахур, председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Он убедился в том, что строение XI века находится в аварийном состоянии, и дал поручение ответственным структурам разработать план ремонта здания в сжатые сроки. Финансирование соответствующих работ предполагается обеспечить за счет средств регионального бюджета.

По словам историка из Рутульского района Султанова, медресе в Цахуре можно считать первым университетом в Европе. Оно было основано в 1075 году — на 13 лет раньше университета в итальянской Болонье.

«Медресе построили в 1075 году по инициативе визиря сельджукского султана Низама аль-Мулька. Его открыли на 13 лет раньше университета в Болонье, который считается древнейшим в Европе. Уже тогда в Цахуре готовили мусульманских ученых, богословов, здесь преподавали цахурцы, которые получали знания в Сирии, Багдаде», — рассказал собеседник ФАН.

В настоящее время в медресе также ведется преподавание отдельных богословских дисциплин. Из-за пандемии коронавируса обучение ведется в онлайн-формате.

В 2015 году в Рутульском районе прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 940-летию учебного заведения. В частности, тогда состоялся автопробег от Москвы до Цахура.

Ранее ФАН сообщал, что в столице Дагестана открылся духовно-просветительский центр для последователей трех основных конфессий, представленных в республике. В нем под одной крышей находятся часовня, мечеть и синагога.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Дагестана реконструируют старейший в Европе университет-медресе
россия дагестан реконструкция медресе цахур
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru