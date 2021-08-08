Власти Дагестана реконструируют старейший в Европе университет-медресе

Махачкала, 8 августа. Власти Дагестана планируют провести реконструкцию медресе (мусульманского учебного заведения) в дагестанском селе Цахур. Оно считается старейшим медресе университетского типа на территории Европы, сообщил ФАН историк Аятхан Султанов.

Решение о реконструкции учебного заведения было принято в ходе визита в Рутульский район, где находится село Цахур, председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Он убедился в том, что строение XI века находится в аварийном состоянии, и дал поручение ответственным структурам разработать план ремонта здания в сжатые сроки. Финансирование соответствующих работ предполагается обеспечить за счет средств регионального бюджета.

По словам историка из Рутульского района Султанова, медресе в Цахуре можно считать первым университетом в Европе. Оно было основано в 1075 году — на 13 лет раньше университета в итальянской Болонье.

«Медресе построили в 1075 году по инициативе визиря сельджукского султана Низама аль-Мулька. Его открыли на 13 лет раньше университета в Болонье, который считается древнейшим в Европе. Уже тогда в Цахуре готовили мусульманских ученых, богословов, здесь преподавали цахурцы, которые получали знания в Сирии, Багдаде», — рассказал собеседник ФАН.

В настоящее время в медресе также ведется преподавание отдельных богословских дисциплин. Из-за пандемии коронавируса обучение ведется в онлайн-формате.

В 2015 году в Рутульском районе прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 940-летию учебного заведения. В частности, тогда состоялся автопробег от Москвы до Цахура.

Ранее ФАН сообщал, что в столице Дагестана открылся духовно-просветительский центр для последователей трех основных конфессий, представленных в республике. В нем под одной крышей находятся часовня, мечеть и синагога.