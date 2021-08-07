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Олимпийский чемпион Заур Угуев воздержался от танцев в аэропорту Махачкалы
Спорт
Олимпийский чемпион Заур Угуев воздержался от танцев в аэропорту Махачкалы
Global Look Press  /  Naoki Morita/AFLO

Махачкала, 7 августа. Олимпийский чемпион по борьбе Заур Угуев воздержался от исполнения зажигательной лезгинки во время торжественной встречи, которая была организована в его честь в аэропорту дагестанкой столицы. Спортсмен ограничился исполнением нескольких движений.

В Махачкале традиционно организуют встречи спортсменов, которые возвращаются с международных соревнований с победой. Как правило, на них присутствуют представители власти, спортивного сообщества, общественники, родные и близкие чемпиона и в целом все желающие. Во время встречи в аэропорту собравшиеся и сам спортсмен обычно исполняют лезгинку. Угуев скромно пропустил этот ритуал, но поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо, что нашли время уделить мне внимание, спасибо за поддержку. Мне очень приятно, что я смог принести всем вам радость», — сказал борец, обращаясь к присутствующим.

Борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов. В финале он победил индийца Кумара Рави, а до этого одолел американца Томаса Гилмана, узбекистанца Гуломжона Абдуллаева и иранца Резу Атринагарчи. Угуеву 26 лет, он также является двукратным чемпионом мира.

Ранее ФАН сообщал, что Олимпийский комитет России необычным способом отметил победу борца из Дагестана Абдулрашида Садулаева на Олимпиаде в Токио. В своем Instagram-аккаунте ведомство разместило фотографию спортсмена в образе супергероя.

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россия дагестан вольная борьба лезгинка олимпиада в токио угуев
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