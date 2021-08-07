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Олимпийский комитет России оригинально отметил победу борца из Дагестана на Олимпиаде
Спорт
Олимпийский комитет России оригинально отметил победу борца из Дагестана на Олимпиаде
instagram.com  /  @Olympic_Russia

Махачкала, 7 августа. Олимпийский комитет России необычным способом отметил победу борца из Дагестана Абдулрашида Садулаева на Олимпиаде в Токио. В своем Instagram-аккаунте ведомство разместило фотографию спортсмена в образе супергероя.

«Наш мифический воин уверенно одолел соперников и забрал второе личное золото. Абдулрашид Садулаев, мы гордимся тобой», — говорится в сообщении комитета.

На иллюстрации Садулаев предстал в защитном костюме, в плаще и с огромной секирой. На фоне борца можно заметить волнующийся океан и строение, похожее на жилой дом в Японии.

Свое второе олимпийское золото Садулаев завоевал в весовой категории до 97 килограммов на Олимпийских играх в Токио, одолев в финальной схватке американца Кайла Снайдера. Представитель США стал единственным, кто сумел взять у россиянина баллы. На пути к финалу Садулаев всухую победил Шарифа Шарифова из Азербайджана, Элизбара Одикадзе из Грузии и кубинца Рейнериса Саласа Переса. Пять лет назад дагестанский борец выиграл Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Ранее ФАН сообщал, что Садулаев получил рецидив травмы колена перед чемпионатом Европы в Варшаве. Тогда тренерский штаб дагестанкой сборной по вольной борьбе заверял, что спортсмен будет готов к выступлению на Олимпиаде в Токио.

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россия дагестан садулаев золотая медаль олимпийский комитет россии олимпиада в токио
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