Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19

Махачкала, 7 августа. Врач дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от коронавируса после внесения в информационную систему ложных сведений о поставленных прививках гражданам. В этом женщина призналась в беседе с сотрудниками республиканского МВД.

«Выливала», — ответила врач на вопрос работника правоохранительных органов о том, что она делала с вакциной.

Терапевт махачкалинской поликлиники №6 и медсестра Республиканской клинической больницы были задержаны по подозрению в продаже сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. В полиции считают, что медработники за денежное вознаграждение в сумме 33 тысяч рублей внесли в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ ложные сведения о вакцинации от COVID-19 шести граждан. На допросе выяснилось, что речь идет минимум о восьми таких фактах.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенной категории граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Николай Павлов.