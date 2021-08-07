Юрист объяснил, как пайщики ЖСК в Дагестане могут не доплачивать за строительство

Махачкала, 7 августа. Пайщики жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) могут легко избавить себя от необходимости вносить дополнительные деньги на возведение домов. Для этого им нужно провести общее собрание и отменить соответствующее решение.

По словам дагестанского юриста Арсена Магомедова, в случае объединения граждан в ЖСК для строительства жилого дома, компания, которая непосредственно занимается возведением объекта, берет с пайщиков доверенности на участие в собраниях. Фактически стройфирма сама принимает решения от имени граждан.

«У людей всегда берут доверенность на участие в общем собрании пайщиков. Используя эту доверенность, оформленную на сотрудников стройкомпании, фирма проводит общие собрания, где принимает решения, например, о дополнительных взносах на достройку дома», — объяснил Магомедов.

Однако, как отметил юрист, пайщики легко могут развернуть эту ситуацию. Для этого им необходимо самим собраться и отменить принятое ранее от их имени решение о необходимости внесения дополнительных средств.

«Решение о дополнительных взносах принято от имени самих пайщиков. Поэтому, во-первых, гражданин может в любой момент отменить действие доверенности, во-вторых, пайщики могут собраться и принять новое решение об отмене дополнительных взносов. Юридически никаких проблем здесь нет», — отметил Магомедов.

В июле строительная компания «Арси Групп», которая возводит несколько жилых домов в дагестанском Каспийске, уведомила своих пайщиков о необходимости внесения дополнительных средств в связи с повышением цен на стройматериалы и, соответственно, себестоимости возводимого жилья. Каждый пайщик должен доплатить застройщику несколько тысяч рублей за квадратный метр приобретаемой квартиры, что вызвало негодование пайщиков. Позднее врио главы Дагестана Сергей Меликов попросил прокуратуру республики проверить законность действий «Арси Групп».

Ранее ФАН сообщал, что за пять первых месяцев 2021 года минстроем Дагестана было выявлено около 50 объектов незаконного строительства. Всего за предыдущие годы в республике с нарушением законодательства было возведено более 450 многоквартирных домов.