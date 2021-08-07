Махачкалинский футбольный клуб намерен заявить в состав Хабиба Нурмагомедова

Махачкала, 7 августа. Футбольный клуб «Легион Динамо» из дагестанской столицы намерен в ближайшее время заявить в своем составе бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен будет выступать на позиции нападающего.

По словам старшего тренера команды Ахмада Магомедкамилова, Нурмагомедов вскоре должен вернуться в Дагестан. После этого вопрос его включения в заявку на матчи будет обсужден с президентом клуба Шамилем Лахияловым.

«Я думаю, он будет заявлен. Он скоро прилетает, и я собираюсь предложить это президенту. С Хабибом мы разговаривали около пяти часов, и он сказал, что хочет сидеть на скамейке запасных. Если он захочет играть, то мы заявим его на позицию нападающего», — сказал Магомедкамилов в эфире РГВК «Дагестан».

В начале июня стало известно, что Нурмагомедов станет игроком «Легиона Динамо». О подписании соответствующего контракта тогда договорилось руководство клуба и сам боец.

Клуб «Легион Динамо» был основан в 2015 году. В настоящее время он выступает во втором дивизионе чемпионата России. В этой же лиге выступают еще две дагестанские команды — «Анжи» и «Махачкала».

Ранее ФАН сообщал, что производитель энергетиков Gorilla Energy стал спонсором «Легиона Динамо». У компании также действующий контракт с Нурмагомедовым.