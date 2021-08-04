Больной COVID-19 дагестанский врач выжил после трех клинических смертей

Махачкала, 4 августа. Дагестанский врач Исмаил Гусейнов, работающий в Москве, смог излечиться от COVID-19 после перенесенных трех клинических смертей. Он около месяца провел в состоянии комы с почти тотальным поражением легких.

Гусейнов является научным сотрудником Национального медицинского исследовательского центра отдела оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России. Еще в первую волну пандемии коронавируса он заразился новой инфекцией, которая поразила 93% его легких. В апреле 2020 года мужчину поместили в реанимацию, из состояния комы он вышел только спустя месяц, пережив три клинические смерти.

«Я потерял сознание 18 апреля, ночью 23 апреля я фактически умер. Со слов коллег, после этого были три клинические смерти, сепсис и много чего еще. В итоге только 20 мая я открыл глаза, пришел в себя», — рассказал Гусейнов в эфире РГВК «Дагестан».

В результате тяжелого течения болезни мужчина столкнулся с мышечной атрофией и нарушениями в работе некоторых систем организма. За год ему удалось восстановиться и вернуться к работе в московском медцентре.

Ранее ФАН сообщал, что житель Дагестана в возрасте 100 лет при помощи врачей сумел побороть коронавирусную инфекцию. Свой вековой юбилей он встретил на больничной койке.