Врач заявила об аномальной заболеваемости анемией в одном из районов Дагестана

Махачкала, 3 июля. Показатели заболеваемости анемией среди детей в Карабудахкентском районе Дагестана в разы превышают средние показатели по стране. Такая ситуация может быть вызвана неэффективной работой амбулаторных служб в муниципалитете, считает детский онколог-гематолог, заслуженный врач Дагестана, член общественного совета при минздраве региона Индира Юнусова.

«В Карабудахкентском районе достаточно высокая заболеваемость анемией. Цифры в три-четыре раза превышают общероссийские», — заявила она в эфире ГТРК «Дагестан».

Юнусова отметила, что муниципалитет укомплектован хорошими детскими специалистами, поэтому объяснить высокие показатели заболеваемости анемией в районе довольно сложно. Врач считает, что сложившаяся ситуация может быть связана с недостаточной профилактической работой, в первую очередь с детьми из групп риска.

«Специалисты там хорошие, район обеспечен педиатрическими кадрами, дефицита в них нет. Возможно, дело в не совсем реальной статистике, когда больных слишком долго держат на диспансерном учете. Я считаю, что не срабатывает амбулаторная педиатрическая служба, которая не формирует группы риска по заболеваемости, не контролирует эти группы риска. Лечат по факту заболевшего ребенка, а превентивные мероприятия, которые должна осуществлять педиатрическая сеть, не проводятся», — сказала Юнусова.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана считают неэффективной работу действующих в республике негосударственных центров реабилитации наркозависимых. Проверка, организованная минтрудом региона, выявила в них нарушения.