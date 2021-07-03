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Самый крупный абрикос и самого быстрого раскалывателя косточек определили в Дагестане

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:57
Общество
Самый крупный абрикос и самого быстрого раскалывателя косточек определили в Дагестане
pixabay.com  / 

Махачкала, 3 июля. Минсельхозпрод Дагестана провел в столице республики конкурсы на самый крупный абрикос и на скорость раскалывания косточек этой плодовой культуры. Об этом ФАН сообщили в аграрном ведомстве региона.

Конкурсы прошли в рамках организованного в городе Махачкале республиканского фестиваля «Абрикосы Дагестана». В состязаниях принимали участие представители порядка десяти муниципалитетов.

«В ходе мероприятия состоялся ряд конкурсов, в том числе конкурсы на самый крупный плод абрикоса, выращенный в Дагестане, и на скорость разбивания абрикосовых косточек», — говорится в сообщении регионального минсельхоза.

В ведомстве пояснили, что при определении самого крупного плода учитывались его длина и ширина. В конкурсе на скорость раскалывания были предусмотрены штрафные секунды за каждую неразбитую с первого раза косточку.

Конкурс показал, что самый крупный абрикос вырастили в одном из хозяйств Шамильского района Дагестана. Его размер составляет 12 сантиметров. Буквального несколько сотых сантиметра ему уступили экземпляры абрикосов из Гунибского и Карабудахкентского районов.

Быстрее всех абрикосовые косточки расколола жительница Хунзахского района Унайзат Малагитинова. Немного ей уступили Осман Максудов и Магомед Якубов из Гунибского и Левашинского районов соответственно.

В минсельхозе республики отметили, что победители и призеры конкурсов получили денежные вознаграждения. Также без призов не остались и другие участники.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане за прошлую неделю сразу на 17% снизились цены на огурцы. Также подешевели другие категории продовольственных товаров: лук, капуста, картофель и другие.

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россия дагестан абрикосы косточки
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