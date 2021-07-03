Власти Дагестана намерены полностью заменить в республике систему отопления

Махачкала, 3 июля. Власти Дагестана намерены обеспечить населенные пункты республики автономным отоплением. Работы планируется начать с трех наиболее проблемных в этом плане городов — Хасавюрта, Кизилюрта и Дагестанских Огней.

«Мы хотим уйти от старых отопительных систем, когда трубы прокладывались по всему городу. Сегодня они находятся в не очень хорошем состоянии, имеются большие потери. Мы сделаем современную систему по принципу автономного отопления, чтобы это было «два в одном» — и отопление, и горячая вода», — отметил премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов в ходе рабочей поездки на юг республики.

По словам председателя регионального правительства, уже в этом году планируется завершить проектирование новых котельных в Хасавюрте, Кизилюрте и Дагестанских Огнях. Непосредственно строительство объектов власти намерены начать с 2022 года.

Ранее ФАН сообщал, что с 1 июля плата за коммунальные услуги в Дагестане выросла на 4,8%. На столько увеличились тарифы на электричество, также на 3% подорожало газоснабжение.