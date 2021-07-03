Махачкалинцы завесили микроавтобус нарушителя парковки мусорными пакетами

Махачкала, 3 июля. Жители одного из районов дагестанской столицы завесили мусорными пакетами микроавтобус, припарковавшийся возле контейнеров для сбора отходов. Мэрия города предупредила автовладельцев о последствиях парковки в неположенных местах.

Махачкалинская администрация распространила фотографию, сделанную в Редукторном поселке столицы. На ней видно, как водитель габаритного микроавтобуса оставил машину возле мусорной площадки, перекрыв к ней доступ. Местные жители решили использовать в качестве контейнера для отходов сам автомобиль.

В мэрии Махачкалы отметили, что парковка транспортных средств в непосредственной близости от контейнерных площадок также препятствует доступу к ним машин, вывозящих коммунальные отходы. Власти призвали автовладельцев парковаться в допустимых правилами местах.

«По этой же причине часто не могут подъехать к контейнерным площадкам мусоровозы. Не паркуйте автомобили у контейнеров, так как разовая акция может стать флешмобом», — предупредили в столичной мэрии.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане были приостановлены работы по вывозу и утилизации мусора. Тогда это привело к возбуждению ряда уголовных дел.