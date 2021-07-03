Дагестан не может достроить проблемные дома из-за отсутствия обманутых дольщиков

Махачкала, 3 июля. В Дагестане нет официально зарегистрированных обманутых дольщиков, из-за чего республика не может получить федеральное финансирование на завершение проблемных объектов. Об этом на заседании регионального совета безопасности заявил глава минстроя РД Артур Сулейманов.

«Сулейманов сообщил, что в Дагестане нет официально зарегистрированных обманутых дольщиков. В связи с этим республика не может получить федеральные средства на достройку проблемных домов», — приводит слова министра пресс-служба главы региона.

При этом руководитель республики Сергей Меликов напомнил, что в стране действует множество программ помощи обманутым дольщикам. Он возмутился тем, что дагестанские чиновники долго не занимались этим вопросом.

«Их настолько обманули, что они даже не могут быть признаны обманутыми. Есть целые программы помощи, а мы только начинаем этим заниматься», — сказал Меликов.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане насчитывается 1700 семей, которых можно назвать обманутыми дольщиками. Часть из них может получить квартиры или денежные компенсации через Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.