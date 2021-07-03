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Огурцы, картофель и другие продукты сильно подешевели в Дагестане
Экономика
Огурцы, картофель и другие продукты сильно подешевели в Дагестане
pixabay.com  / 

Махачкала, 3 июля. Цены на огурцы в Дагестане за прошлую неделю снизились сразу на 17%. Также подешевели другие категории продовольственных товаров.

«За период с 22 по 28 июня зафиксированы сезонные изменения цен на плодоовощную продукцию. Цены на огурцы снизились на 17,2%, лук — на 4,3%, капусту — на 2,8%, картофель — на 2,5%, помидоры — на 1,7%, яблоки — на 0,8%», — говорится в сообщении Дагестанстата.

Кроме того, согласно данным ведомства, на 1,2% подешевел хлеб из ржаной муки, на 0,6-0,7% — овощные консервы для детского питания и сухие молочные смеси. Также незначительно упали в цене замороженные куры, мука и куриные яйца.

При этом за неделю на 4% выросла цена на морковь. Мороженная рыба подорожала на 1,7%. Несущественно подорожала говядина, но стоимость баранины за прошедшие семь дней не изменилась.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане в мае почти на 25% упали цены на куриные яйца. В целом стоимость продовольственных товаров в республике за месяц снизилась на 0,6%.

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