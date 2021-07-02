Женщина изрезала отца кухонным ножом в Дагестане

Махачкала, 2 июля. Жительница дагестанского Буйнакска подозревается в убийстве своего отца. Она нанесла по мужчине множество ударов кухонным ножом, полагают в региональном следственном управлении.

Как сообщили ФАН в ведомстве, трагедия произошла вечером 30 июня в доме, где проживали убитый 60-летний мужчина и его дочь в возрасте 30 лет. По версии, следствия между родственниками произошла ссора, которая привела к убийству.

«Подозреваемая нанесла кухонным ножом множество ударов в различные части тела мужчины. В результате причиненных колото-резанных ран, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в больнице», — говорится в сообщении следственного управления.

Женщина задержана правоохранителями. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане молодой человек убил свою мать. Ему не понравилось, что женщина делала ему замечания из-за чрезмерного увлечения мобильными играми.