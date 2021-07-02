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Компания-партнер Хабиба Нурмагомедова стала спонсором дагестанского футбольного клуба
Экономика
Компания-партнер Хабиба Нурмагомедова стала спонсором дагестанского футбольного клуба
instagram.com  /  @fc_legion_05

Махачкала, 2 июля. Производитель энергетиков Gorilla Energy стал спонсором дагестанского футбольного клуба «Легион Динамо». У компании также действующий контракт с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

«Производитель энергетического напитка Gorilla Energy официально стал спонсором ФК «Легион Динамо». Напомним, что с Gorilla подписан долгосрочный контракт у Хабиба Нурмагомедова», — говорится в сообщении махачкалинского клуба.

В «Легионе» добавили, что расположение команды посетил основатель бренда Gorilla Energy Игорь Ким, который ознакомился с клубной инфраструктурой. Помимо нового спонсора поддержку дагестанкой команде также будет оказывать сам Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов подписал долгосрочный контракт с Gorilla в конце 2018 года. Одним из условий соглашения было то, что компания также подпишет и других спортсменов из команды дагестанского чемпиона. По условиям контракта Нурмагомедов за три года должен получить более миллиона долларов.

Клуб «Легион Динамо» был основан в 2015 году. В настоящее время он выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги российского чемпионата. По итогам завершившегося сезона команда заняла четвертое место в турнирной таблице, потерпев в 32 матчах всего три поражения.

Ранее ФАН сообщал, что Хабиб Нурмагомедов может заключить соглашение с клубом «Легион Динамо». Предполагалось, что он будет выступать в команде в качестве игрока.

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Все новости / Экономика / Компания-партнер Хабиба Нурмагомедова стала спонсором дагестанского футбольного клуба
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