Вице-мэр Златоуста задержан по делу о превышении служебных полномочий 

Златоуст, 23 ноября. Заместитель главы Златоуста по вопросам строительства Динар Арслангареев и еще один чиновник городской администрации – начальник управления градостроительства и архитектуры Владимир Хомяков были сегодня задержаны в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий при газификации.

Как рассказали свидетели, вице-мэра Златоуста увели прямо с рабочего совещания в 8 часов утра по местному времени. Задерживали его с участием бойцов ОМОНа и сотрудниками ФСБ.

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области рассказали Ura.ru о причинах задержания – чиновников подозревают в превышении служебных полномочий, которое обошлось бюджету области более чем в 4 млн рублей. По данным следствия, в 2016 году Арслангареев и Хомяков без конкурса подписали договор на газификацию котельной в поселке Чапаевский. Чтобы провести газификацию без конкурса, в районе был объявлен режим ЧП.