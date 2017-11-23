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Вице-мэр Златоуста задержан по делу о превышении служебных полномочий
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    Вице-мэр Златоуста задержан по делу о превышении служебных полномочий

    10:22  23 Ноября 2017
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    Вице-мэр Златоуста задержан по делу о превышении служебных полномочий

    Златоуст, 23 ноября. Заместитель главы Златоуста по вопросам строительства Динар Арслангареев и еще один чиновник городской администрации – начальник управления градостроительства и архитектуры Владимир Хомяков были сегодня задержаны в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий при газификации. 

    Как рассказали свидетели, вице-мэра Златоуста увели прямо с рабочего совещания в 8 часов утра по местному времени. Задерживали его с участием бойцов ОМОНа и сотрудниками ФСБ.

    Вице-мэр Златоуста задержан по делу о превышении служебных полномочий

    В следственном управлении СК РФ по Челябинской области рассказали Ura.ru о причинах задержания – чиновников подозревают в превышении служебных полномочий, которое обошлось бюджету области более чем в 4 млн рублей. По данным следствия, в 2016 году Арслангареев и Хомяков без конкурса подписали договор на газификацию котельной в поселке Чапаевский. Чтобы провести газификацию без конкурса, в районе был объявлен режим ЧП.

    «В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету», — подчеркивают в пресс-службе регионального СК РФ.

    Вице-мэр Златоуста задержан по делу о превышении служебных полномочий 

    Автор: Валентин Меликов
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