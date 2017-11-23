Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Губернатор Воронежской области встретился с делегацией из Германии
Общество
Медицинский спецборт доставит в Челябинск пострадавшую россиянку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медицинский спецборт доставит в Челябинск пострадавшую россиянку

    9:12  23 Ноября 2017
    112

    Медицинский спецборт доставит в Челябинск пострадавшую россиянку

    Челябинск, 23 ноября. В ближайшее время получившую серьезные травмы во время отпуска в Таиланде россиянку Марину Логинову доставят на родину, в Челябинск, специальным медицинским бортом. Такое решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

    Напомним. россиянка получила травму 31 октября, когда каталась на велосипеде. Местным врачам пришлось провести несколько серьезных операций для того, чтобы сохранить ей жизнь. В настоящее время пострадавшая уже дышит самостоятельно, однако есть серьезная проблема — страховые суммы закончились у нее еще 7 ноября и в настоящее время она пребывает в больнице в долг.

    Как отметили в пресс-службе губернатора, гражданку России доставят домой после того, как это разрешат тайские врачи. В аэропорту Челябинска пострадавшую будет ждать реанимобиль, сообщает Ura.ru.

    Медицинский спецборт доставит в Челябинск пострадавшую россиянку

    Автор: Валентин Мелиок
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть