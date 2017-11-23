Медицинский спецборт доставит в Челябинск пострадавшую россиянку

Челябинск, 23 ноября. В ближайшее время получившую серьезные травмы во время отпуска в Таиланде россиянку Марину Логинову доставят на родину, в Челябинск, специальным медицинским бортом. Такое решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним. россиянка получила травму 31 октября, когда каталась на велосипеде. Местным врачам пришлось провести несколько серьезных операций для того, чтобы сохранить ей жизнь. В настоящее время пострадавшая уже дышит самостоятельно, однако есть серьезная проблема — страховые суммы закончились у нее еще 7 ноября и в настоящее время она пребывает в больнице в долг.

Как отметили в пресс-службе губернатора, гражданку России доставят домой после того, как это разрешат тайские врачи. В аэропорту Челябинска пострадавшую будет ждать реанимобиль, сообщает Ura.ru.