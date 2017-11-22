Водитель Daewoo Matiz устроил смертельное ДТП под Челябинском

Челябинск, 22 ноября. В городе Коркино Челябинской области 21 ноября произошло ДТП с летальным исходом — 79-летний водитель Daewoo Matiz не уступил дорогу Volkswagen Multivan. Полученные им в результате аварии травмы оказались смертельными.

Правоохранительные органы Челябинской области сообщили, что 79-летний мужчина, будучи за рулем Daewoo Matiz, не пропустил машину на перекрестке. В этот момент по встречной полосе ехал Volkswagen Multivan. Авария произошла накануне утром. Предполагаемый виновник ДТП погиб на месте. Информации о травмах 43-летнего водителя Multivan нет.