Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Саммит в Сочи: создание зон деэскалации в Сирии помогло снизить уровень насилия
Происшествия
Водитель Daewoo Matiz устроил смертельное ДТП под Челябинском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель Daewoo Matiz устроил смертельное ДТП под Челябинском

    18:16  22 Ноября 2017
    44

    Водитель Daewoo Matiz устроил смертельное ДТП под Челябинском

    Челябинск, 22 ноября. В городе Коркино Челябинской области 21 ноября произошло ДТП с летальным исходом — 79-летний водитель Daewoo Matiz не уступил дорогу Volkswagen Multivan. Полученные им в результате аварии травмы оказались смертельными.

    Правоохранительные органы Челябинской области сообщили, что 79-летний мужчина, будучи за рулем Daewoo Matiz, не пропустил машину на перекрестке. В этот момент по встречной полосе ехал Volkswagen Multivan. Авария произошла накануне утром. Предполагаемый виновник ДТП погиб на месте. Информации о травмах 43-летнего водителя Multivan нет. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #челябинск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть