Пьяный водитель Range Rover протаранил ВАЗ с новорожденным в Магнитогорске

Челябинск, 21 ноября. В Магнитогорске 21 ноября произошло ДТП с летальным исходом — водитель Range Rover, будучи в состоянии алкогольного опьянения, протаранил два легковых автомобиля. В аварии погиб мужчина, который вез жену и новорожденного ребенка из роддома.

Правоохранительные органы Магнитогорска установили, что водитель внедорожника Range Rover был в нетрезвом состоянии. Иномарка пересекла сплошную полосу и выехала на встречку на проспекте Ленина. Машина протаранила ВАЗ 14 модели и еще одну легковушку.

В отечественном автомобиле находился молодой отец, его супруга и новорожденный. Мужчина погиб, мать и ребенок не пострадали. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя внедорожника.