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Пьяный водитель Range Rover протаранил ВАЗ с новорожденным в Магнитогорске
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    Пьяный водитель Range Rover протаранил ВАЗ с новорожденным в Магнитогорске

    17:36  21 Ноября 2017
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    Пьяный водитель Range Rover протаранил ВАЗ с новорожденным в Магнитогорске

    Челябинск, 21 ноября. В Магнитогорске 21 ноября произошло ДТП с летальным исходом — водитель Range Rover, будучи в состоянии алкогольного опьянения, протаранил два легковых автомобиля. В аварии погиб мужчина, который вез жену и новорожденного ребенка из роддома. 

    Правоохранительные органы Магнитогорска установили, что водитель внедорожника Range Rover был в нетрезвом состоянии. Иномарка пересекла сплошную полосу и выехала на встречку на проспекте Ленина. Машина протаранила ВАЗ 14 модели и еще одну легковушку.

    В отечественном автомобиле находился молодой отец, его супруга и новорожденный. Мужчина погиб, мать и ребенок не пострадали. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя внедорожника. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #магнитогорск
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