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Происшествия
Лифт с женщиной и ребенком упал в многоэтажке под Челябинском
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    Лифт с женщиной и ребенком упал в многоэтажке под Челябинском

    9:57  20 Ноября 2017
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    Лифт с женщиной и ребенком упал в многоэтажке под Челябинском

    Челябинск, 20 ноября. В одном из домов населенного пункта Рощина, расположенного в Челябинской области, рухнул лифт с женщиной и маленьким ребенком.

    По имеющимся данным, инцидент случился на улице Ленина.

    Отмечается, что многоэтажный дом еще полностью не сдан, часть подъездов остается незаселенной, передает РЕН ТВ.

    Согласно имеющейся информации, в лифте одного из заселенных подъездов по неизвестной причине оборвался трос.

    Лифт с женщиной и ребенком упал в многоэтажке под Челябинском

    К счастью, находившиеся в кабине лифта люди не погибли. Сообщается, что вовремя сработали тормоза и конструкция не упала на огромной скорости на дно шахты. 

    Напомним, в конце октября этого года лифт с людьми рухнул в жилом доме в Московской области, в результате чего пострадали два человека. 

    Автор: Дана Балан
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    #лифт #челябинск #шахта
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