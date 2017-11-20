Лифт с женщиной и ребенком упал в многоэтажке под Челябинском

Челябинск, 20 ноября. В одном из домов населенного пункта Рощина, расположенного в Челябинской области, рухнул лифт с женщиной и маленьким ребенком.

По имеющимся данным, инцидент случился на улице Ленина.

Отмечается, что многоэтажный дом еще полностью не сдан, часть подъездов остается незаселенной, передает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, в лифте одного из заселенных подъездов по неизвестной причине оборвался трос.

К счастью, находившиеся в кабине лифта люди не погибли. Сообщается, что вовремя сработали тормоза и конструкция не упала на огромной скорости на дно шахты.

Напомним, в конце октября этого года лифт с людьми рухнул в жилом доме в Московской области, в результате чего пострадали два человека.