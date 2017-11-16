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Мертвого пятилетнего ребенка нашли в доме под Челябинском
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    Мертвого пятилетнего ребенка нашли в доме под Челябинском

    12:23  16 Ноября 2017
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    Мертвого пятилетнего ребенка нашли в доме под Челябинском

    Челябинск, 16 ноября. Тело пятилетней девочки нашли в селе Губернское Аргаяшского района Челябинской области. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

    Мертвого ребенка, по предварительным данным, обнаружила в своем доме в среду его мать. Специалисты провели осмотр тела, признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти, они не зафиксировали, пишет URA.RU.

    В настоящее время СК РФ по Челябинской области выясняет обстоятельства смерти ребенка. Для установления причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    Автор: Алексей Громов
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    #урал #ребенок #труп
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