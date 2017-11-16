Мертвого пятилетнего ребенка нашли в доме под Челябинском

Челябинск, 16 ноября. Тело пятилетней девочки нашли в селе Губернское Аргаяшского района Челябинской области. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Мертвого ребенка, по предварительным данным, обнаружила в своем доме в среду его мать. Специалисты провели осмотр тела, признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти, они не зафиксировали, пишет URA.RU.

В настоящее время СК РФ по Челябинской области выясняет обстоятельства смерти ребенка. Для установления причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.