Грузовик сбил людей и врезался в здание в Челябинской области

Челябинск, 15 ноября. В серьезном ДТП под Челябинском погибли два человека.

ДТП произошло в 8 часов утра 15 ноября на перекрестке улиц Ленина и Калинина в Златоусте Челябинской области. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля Foton не справился с управлением, сбил трех пешеходов и врезался в здание.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в результате ДТП погибли двое, один человек госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин сообщил «URA.RU», что фура была с московскими номерами.