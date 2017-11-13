Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Песков призвал при изучении заявления РФ и США по Сирии ориентироваться на его текст
Политика
Путин позвонил челябинским дольщикам, чтобы разобраться с их проблемой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин позвонил челябинским дольщикам, чтобы разобраться с их проблемой

    12:00  13 Ноября 2017
    80

    Путин позвонил челябинским дольщикам, чтобы разобраться с их проблемой

    Челябинск, 13 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому разобраться с ситуацией вокруг одного из жилищных комплексов фирмы «Речелстрой».

    Российский президент обратил внимание на то, что дома до этого моменты не построены. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков.

    «Да, это так», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, на самом ли деле Путин звонил дольщикам.

    Путин позвонил челябинским дольщикам, чтобы разобраться с их проблемой

    Как отметил Песков, «Владимир Путин из самолета позвонил одному из представителей движения «стоп ГОК» и женщине, которая представляет обманутых дольщиков», — отметил Песков.

    Российский президент поинтересовался информацией относительно претензий граждан, причинах их озабоченности, уточнил пресс-секретарь. После чего российский президент поручил главе региона разобраться с данной проблемой.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #челябинская область #дольщики #дубровский
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        548
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        1097
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        467
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        1095