Путин позвонил челябинским дольщикам, чтобы разобраться с их проблемой

Челябинск, 13 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому разобраться с ситуацией вокруг одного из жилищных комплексов фирмы «Речелстрой».

Российский президент обратил внимание на то, что дома до этого моменты не построены. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Да, это так», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, на самом ли деле Путин звонил дольщикам.

Как отметил Песков, «Владимир Путин из самолета позвонил одному из представителей движения «стоп ГОК» и женщине, которая представляет обманутых дольщиков», — отметил Песков.

Российский президент поинтересовался информацией относительно претензий граждан, причинах их озабоченности, уточнил пресс-секретарь. После чего российский президент поручил главе региона разобраться с данной проблемой.

Владимир Путин. Биография