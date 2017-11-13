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Происшествия
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Россия
Путин поручил Росприроднадзору заняться экологической обстановкой в Челябинске
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    Путин поручил Росприроднадзору заняться экологической обстановкой в Челябинске

    10:00  13 Ноября 2017
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    Путин поручил Росприроднадзору заняться экологической обстановкой в Челябинске

    Москва, 13 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проведет совещание, темой которого станет ситуация с экологией в Челябинске. Совещание было назначено после звонка президента Владимира Путина челябинскому активисту Василию Московцу, который неоднократно обращался к главе государства с жалобами на ситуацию в этой сфере.

    В ходе совещания в Москве будут обсуждаться вопросы строительства Томинского горно-обогатительного комбината, проблема загрязнения воздуха в городе и обращение с твердыми бытовыми отходами. Как рассказал Ura.ru глава регионального отделения Росприроднадзора Виталий Курятников, дата проведения совещания будет определена в ближайшие дни.

    Путин поручил Росприроднадзору заняться экологической обстановкой в Челябинске

    Ранее стало известно, что Путин после саммита Россия — Казахстан позвонил челябинскому активисту, сообщил ему, что знает про изложенную в обращении к президенту проблему и готов помочь жителям Южного Урала с их экологической проблемой.

    Путин поручил Росприроднадзору заняться экологической обстановкой в Челябинске

    Автор: Валентин Меликов
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