Путин поручил Росприроднадзору заняться экологической обстановкой в Челябинске

Москва, 13 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проведет совещание, темой которого станет ситуация с экологией в Челябинске. Совещание было назначено после звонка президента Владимира Путина челябинскому активисту Василию Московцу, который неоднократно обращался к главе государства с жалобами на ситуацию в этой сфере.

В ходе совещания в Москве будут обсуждаться вопросы строительства Томинского горно-обогатительного комбината, проблема загрязнения воздуха в городе и обращение с твердыми бытовыми отходами. Как рассказал Ura.ru глава регионального отделения Росприроднадзора Виталий Курятников, дата проведения совещания будет определена в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что Путин после саммита Россия — Казахстан позвонил челябинскому активисту, сообщил ему, что знает про изложенную в обращении к президенту проблему и готов помочь жителям Южного Урала с их экологической проблемой.