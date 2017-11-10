Челябинский губернатор после звонка Путина встретился с проблемными дольщиками

Челябинск, 10 ноября. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский устроил встречу с дольщиками, которые не могут добиться от застройщика ввода домов в эксплуатацию. Это произошло вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с участниками долевого строительства.

«Есть поручение президента РФ Владимира Путина, мы будем решать проблему дольщиков и жестко контролировать процесс достройки жилых домов», — приводит слова Дубровского пресс-служба губернатора.

Глава региона подчеркнул, что региональные власти будут постоянно поддерживать контакт с компаниями «Гринфлайт» и «Речелствой», чтобы они смогли в полной мере выполнить обязательства перед дольщиками. Кроме того, чиновник дал указание начать строительство школы и детского сада в данном микрорайоне. Причем строительство школы планируется завершить уже в 2019 году.



Владимир Путин. Биография.