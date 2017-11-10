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Челябинский губернатор после звонка Путина встретился с проблемными дольщиками
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    Челябинский губернатор после звонка Путина встретился с проблемными дольщиками

    20:00  10 Ноября 2017
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    Челябинский губернатор после звонка Путина встретился с проблемными дольщиками

    Челябинск, 10 ноября. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский устроил встречу с дольщиками, которые не могут добиться от застройщика ввода домов в эксплуатацию. Это произошло вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с участниками долевого строительства.

    «Есть поручение президента РФ Владимира Путина, мы будем решать проблему дольщиков и жестко контролировать процесс достройки жилых домов», — приводит слова Дубровского пресс-служба губернатора.

    Челябинский губернатор после звонка Путина встретился с проблемными дольщиками

    Глава региона подчеркнул, что региональные власти будут постоянно поддерживать контакт с компаниями «Гринфлайт» и «Речелствой», чтобы они смогли в полной мере выполнить обязательства перед дольщиками. Кроме того, чиновник дал указание начать строительство школы и детского сада в данном микрорайоне. Причем строительство школы планируется завершить уже в 2019 году.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #челябинская область #дольщики #губернатор #встреча #дубровский
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